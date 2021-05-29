"لدي تحفظات ".. حكم السوبر يرفض التعليق على "قرصنة" حساب وزير الرياضة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

رفض الحكم الجزائري مصطفي غُربال التعليق على الأزمة التي أثيرت على حساب خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق قبل مباراة السوبر الأفريقي.

ونشرت على صفحة خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تصريحات تمس غُربال حول نزاهته في مباراة نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك التي أقيمت في نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الفريق الأحمر بالكأس التاسعة.

ولكن وزير الشباب والرياضة خرج وأكد أن حسابه تعرض للإختراق من قراصنة ثم بعد ساعات استعادته للحساب والسيطرة عليه مشدداً على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لنلاحقة القراصنة.

وتوجه الخليج 365 إلى الكم الجزائري مصطفي غُربال للتعليق ليقول في تصريح مقتضب " عذراً لا يمكني الرد على مثل هذه الأمور لأننا محاطون بواجب التحفظ من قبل الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأدار غُربال مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي التي أقميت أمس الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ليتوج بالبطولة.

وكان الحكم الجزائري مهدي عبيد قد تعرض لاتهامات مشابعة عقب إدراته لمباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2019 .

وانتشرت مستنداً تبين أنه "مفبرك" عقب مباراة الذهاب يمس سمعة الحكم ولكن تم تبرئته من كل الاتهامات بعد تحقيقات بواسطة لجنة الإنضباط بالكاف.