مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من رحيل لاعبيه للاحتراف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، إن مجلس إدارة القلعة الحمراء يرفض بيع أي لاعب من العناصر الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إدارة الفريق تسعى للحفاظ على جميع العناصر الأساسية؛ للاستمرار في المسيرة الناجحة لتحقيق البطولات بالسنوات المقبلة.

ونوه المصدر ذاته إلى أن مجلس إدرة الأهلي لم يصله أي عرض رسمي لبيع أي لاعب بصفوفه كما يتردد خلال الفترة الماضية عن وصول عروض احترافية لبعض لاعبيه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتشديد على أن إدارة الأهلي لن تلتفت لأي عرض سيصل الفترة الحالية للاعبي فريقها سواء كان خليجيًا أو أوروبيًا.