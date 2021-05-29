المصري يُعلن تعديل اتحاد الكرة لموعد مباراته أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة نادي المصري، تلقيه خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة يُخطره خلاله بتعديل موعد مواجهته أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

وأشار مجلس إدارة المصري، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أن اتحاد الكرة حدد للمباراة موعدًا في التاسعة من مساء الأربعاء 16 ينيو المقبل بدلًا من السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 15 من الشهر ذاته.

ويحتل المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة جمعها من 25 مباراة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع برصيد 31 نقطة جمعهم من 23 مباراة.