الزمالك يُعلن تلقيه إخطارًا بتعديل موعد مباراته أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، تلقيه إخطارًا من اتحاد الكرة بتعديل موعد مباراته أمام نظيره أسوان ضمن منافسات الجولة 26 من دوري WE.

وأشار الزمالك عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم السبت، إلى أن اتحاد الكرة أخطره بإقامة المباراة في التاسعة من مساء يوم 17 يونيو المقبل باستاد القاهرة بدلًا من يوم 16 يونيو.

وينتظم الزمالك خلال الفترة الحالية في معسكر مُغلق بمدينة الجونة؛ استعداداً لمواجهة نظيره الجونة مساء يوم غد (الأحد) ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة دوري WE.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة جمعهم من 24 مباراة، بفارق 13 نقطة عن نظيره الأهلي الذي خاض 19 مباراة فقط.