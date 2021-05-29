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صحيفة إسبانية : أجويرو يضع تجديد ميسي شرطا للانضمام للبارسا

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الإعلان عن توقيع مع سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي يواجه صعوبات خلال الفترة الأخيرة، وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه تم الاتفاق على كل شيء بين البارسا والمهاجم الأرجنتيني، حيث سيصل الأخير مجانًا بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.
وأوضحت أن برشلونة خطط لإنهاء الصفقة سريعًا، من خلال خضوع أجويرو للفحص الطبي والتوقيع، الاثنين المقبل، مباشرة عقب نهائي ، وقالت الصحيفة إن أجويرو ينتظر تمديد عقد ميسي مع البارسا حتى تتم الصفقة خلال المرحلة المقبلة، وختمت: «مقربون من أجويرو أبلغوا برشلونة بأن اللاعب لا يريد التسرع في الصفقة، وقد يحصل على مهلة تصل إلى أسبوعين بعد نهاية الموسم».

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