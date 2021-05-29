شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية: إنتر ميلان يطلب 60 مليون يورو لبيع نجمه المغربي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا» أن هناك 3 أندية تتنافس على ضم أشرف حكيمي، نجم إنتر ميلان الإيطالي، وهي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وتشيلسي.



وانضم «حكيمي» إلى إنتر، قادمًا من ريال مدريد، في الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو، لكن يرغب النادي الإيطالي في بيعه لحل الأزمة الاقتصادية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن «إنتر» بات لديه تقييم واضح لبطاقة «حكيمي»، ولن ينظر إلى أي عرض يبلغ 60 مليون يورو، الرقم المتداول حاليًا للاستغناء عن الظهير المغربي.