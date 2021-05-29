شكرا لقرائتكم خبر عن البنزرتي يرفض سياسة التدوير في الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فوزي البنزرتي مدرب الوداد البيضاوي أنه لا يميل كثيرا لتدوير المجموعة، مضيفا أن كثرة التنافسية والمباريات تقوي الفريق وترفع من الانسجام بين اللاعبين.

وأضاف لقناة الرياضية المغربية: «أعتبر أن النادي ليس حقل تجارب. أعتمد على كل لاعب يؤكد لي جاهزيته، لذلك لابد أن يتسلح أي لاعب بإمكانيات ليلعب مع الفرق الكبيرة».

وتابع: «بعض اللاعبين يجب عليهم أن يرفعوا مستواهم، هم يتطورون مع الوقت، ليصلوا للمستويات التكتيكية والفنية والبدنية التي تتطلبها المنافسة في فريق مثل الوداد».

وأوضح: «أنا أؤمن بروح المجموعة ولا أقبل من يخرج عن النص».

وتابع: «أتذكر أن إيميه جاكيه مدرب منتخب فرنسا سابقا، لم يوجه الدعوة لإيريك كانتونا للمشاركة في مونديال 1998، رغم أنه كان من أفضل لاعبي العالم وأحد نجوم مانشستر يونايتد، وقد فسر ذلك بأن اللاعب لا ينسجم مع المجموعة».