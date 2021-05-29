شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر ريان يطلب حسم مصيره في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا حسم مصيره خلال الموسم المقبل حتى يتسنى له مناقشة العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية وأبرزها من فرنسا وتركيا.

ويرفض اللاعب التواجد في القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في ظل رغبته في المشاركة الأساسية في المباريات حتى لا يفقد مكانه بالمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في أوليمبياد طوكيو 2021.