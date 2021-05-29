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أحمد ياسر ريان يطلب حسم مصيره في الأهلي

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا حسم مصيره خلال الموسم المقبل حتى يتسنى له مناقشة العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية وأبرزها من فرنسا وتركيا.

ويرفض اللاعب التواجد في القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في ظل رغبته في المشاركة الأساسية في المباريات حتى لا يفقد مكانه بالمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في أوليمبياد طوكيو 2021.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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