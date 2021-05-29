شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: تفعيل شركة الكرة بعد 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي - رفض ذكر اسمه- أن تفعيل شركة الكرة برئاسة ياسين منصور التي أعلن عنها محمود الخطيب رئيس النادي لن يكون في الوقت الراهن.

ولفت المصدر إلى أن مسؤولين بالقلعة الحمراء سيعقدون جلسات مستمرة خلال المرحلة المقبلة من أجل وضع اللوائح الخاصة بشركة الكرة وصلاحياتها، وشدد المصدر على أن تفعيل شركة الكرة سيكون خلال 7 أشهر بعد الانتهاء من كافة اللوائح والاجتماع بمسؤولي الشركة.