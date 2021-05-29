شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب تركي يسقط من حافلة خلال احتفال فريقه بالتأهل إلى دوري الدرجة الأولى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض لاعب تركي لحادث خلال احتفاله برفقة فريقه بالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى التركي.

فخلال احتفال اللاعب باخري دجان، برفقة فريقه «كوجايليسور» في حافلة مكشوفة جابت الشوارع، سقط اللاعب من الحافلة.

وبحسب موقع النادي، فقد تم نقل اللاعب بسرعة إلى المشفى لمعاينته، وأكد النادي في بيان له أن صحة صاحب الـ29 عاما جيدة ومستقرة.

يذكر بأن «كوجايليسبور» تغلب على «ساكاريا سبور» في نهائي التصفيات من دوري الدرجة الثانية برباعية نظيفة، ليصعد بذلك إلى دوري الدرجة الأولى التركي، بحسب ما نقل موقع 360.