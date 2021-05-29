شكرا لقرائتكم خبر عن متعب لـ«المصري اليوم»: الأهلي لم يعرض عليّ الانضمام للجنة التخطيط أو شركة الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد متعب نجم الكرة المصرية الأسبق أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لم يعرضوا عليه الانضمام للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أو شركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور، وقال متعب لـ«المصري اليوم»: «لم يتحدث معي أي مسؤول بشأن انضمامي للجنة التخطيط أو شركة الكرة».

وأضاف نجم الأهلي الأسبق أنه لن يتأخر عن ناديه في أي مسؤولية في حالة تلقيه عرضًا من أي مسؤول بالنادي.