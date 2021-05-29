شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تجمع الخطيب وموسيماني لحسم الراحلين عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الاول، من أجل حسم اللاعبين الراحلين عن الفريق الكروي الأول خلال الموسم المقبل.

ويرغب رئيس النادي في تحديد احتياجات الجهاز الفني للموسم المقبل خلال المرحلة الحالية حتى يتسنى له مناقشتها مع لجنة التخطيط واتخاذ القرار النهائي بشأن أي لاعب، ويعد كل من والتر بواليا ومروان محسن ومحمود وحيد وناصر ماهر على رأس الراحلين في الموسم المقبل سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

ونجح الأهلي في إنهاء مهمته التي بدأت من جنوب إفريقيا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز.

كما حقق الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، أمس الجمعة، وتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه.