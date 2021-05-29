موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الليلة في نهائي أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو البرتغالية، الذي يستضيف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، في التاسعة مساء اليوم السبت، فى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2020-2021.

وتأهل تشيلسي للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة ريال مدريد الإسباني في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1 بمجموع المباراتين، فيما صعد السيتي للنهائي بعد الفوز على باريس سان جيرمان 4-1 بمجموعة المواجهتين.

ويسعى تشيلسي بقيادة مديره الفني الألماني توماس توخيل للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حققه موسم 2011-2012، بالتغلب على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه بركلات الترجيح، ويعد هذا النهائي هو الثالث للبلوز بعدما فقد اللقب فى موسم 2007-2008 أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أيضا.

بينما يسعى جوارديولا المدير الفني للسيتي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه كمدرب، بعد أن توج مع برشلونة باللقب الأوروبي عامي 2009 و2011.

ويخوض الفريقان مواجهة الليلة بصفوف مكتملة، حيث لا يغيب أى لاعب من صفوف الفريقين، وبالأخص فريق تشيلسي، الذي كان يعاني من إصابة الثنائي، الفرنسي نجولو كانتي، والحارس السنغالي إدوارد ميندي، إلا أن مشاركة اللاعبين فى المران الجماعي قبل السفر إلى البرتغال، قد أزال شكوك عدم مشاركتهما.

تشكيل مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي النهائي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، أليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: فيرناندينيو، إيلكاي جندوجان، فيل فودين.

خط الهجوم: رياض محرز، كيفين دي بروين، بيرناردو سيلفا.

تشكيل تشيلسي

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي المباراة النهائية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: كريستينسن، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجير، سيزار أزبلكويتا، بن تشيلويل.

خط الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، ماسون ماونت، تيمو فيرنر.

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تمتلك شبكة بين سبورتس القطرية حقوق البث للمباراة على أن تذاع على قناتي beIN 4K HDR، beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق عصام الشوالي.