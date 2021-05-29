الأهلي يحسم الجدل بشأن التعاقد مع أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية التعاقد مع أحمد المحمدي، ظهير أيمن منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي.

وكان المحمدي قد أعلن في وقت سابق عن فسخ تعاقده مع النادي الإنجليزي بعد انتهاء الموسم الكروي الجاري دون الإعلان عن وجهته المقبلة.

وذكرت تقارير صحفية مؤخراً أن إسم المحمدي ارتبط بالنادي الأهلي، وأن هناك إمكانية لانضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء في الموسم الجديد.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، قوله إن كل التقارير المنتشرة التي ربطت اسم أحمد المحمدي بالنادي الأهلي غير صحيحة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني أو إدارة الكرة لم تناقش ملف ضم اللاعب حتى الوقت الجاري.

وأكد المصدر أن الأهلي استقر على صفقات الموسم الجديد وبدأ في تلبية رغبات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، وحصل بالفعل على توقيع بعض اللاعبين.

وأشار إلى أن أبرز الصفقات التي حصل الأهلي على توقيعها هو كريم فؤاد، لاعب فريق النجوم والمعار إلى صفوف نادي إنبي حتى نهاية الموسم، وذلك لدعم الجهة اليمنى وهو ما يعني صعوبة التعاقد مع المحمدي.

ولفت المصدر إلى أن الجهاز الفني لم يتطرق لمتابعة أحمد المحمدي حتى الوقت الجاري واللاعب خارج المواصفات التي يطلبها المدير الفني خاصة في ظل كبر سنه الذي يصل إلى 33 سنة.

يشار إلى أن الأهلي توّج أمس الجمعة بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.