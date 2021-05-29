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لاعبو الأهلى يواصلون الاحتفال بالسوبر الأفريقى بصور تذكارية على طائرة العودة

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القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق لكرة القدم بالنادى الأهلى مطار الدوحة فى طريق العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى والتتويج بالسوبر الأفريقى، فى المباراة التى أقيمت أمس الجمعة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

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ونشر عدد من لاعبى الأهلى، منهم محمود متولى وكهربا، صورا من داخل الطائرة فى طريق العودة إلى القاهرة، عبر ستورى إنستجرام، وهم يواصلون الاحتفال بالبطولة الجديدة.

 

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وحقق الأهلي لقب السوبر السابع فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. ومنح الجهاز الفني راحة للفريق لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة كأس مصر.

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فيما حرص الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تهئنة النادى الأهلى ونجومه بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي السابع فى تاريخه بعد تغلبه بهدفين دون رد على نهضة بركان المغربي على استاد حمد بن جاسم فى الدوحة.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، صور تهئنة باتريس موتسيبي، رئيس الكاف للنادى الأهلى، معلقا عليها:" هنأ رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبي بحرارة كأس الأهلى".

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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