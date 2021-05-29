شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل مباراة الزمالك وأسوان فى الدورى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك إخطاراً من الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعديل موعد مباراة الفريق أمام أسوان فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء يوم 17 يونيو المقبل باستاد القاهرة، بدلا من إقامتها يوم 16 يونيو.

وينتظم الفريق الأبيض حاليا فى معسكر مغلق بالجونة، استعدادا لخوض مباراة الجونة، المقرر لها غدا الأحد فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري. ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.

على صعيد مختلف، تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الاكتفاء بإيقاف الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه فى مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام الإسماعيلى فى كأس مصر.