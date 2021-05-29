شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف "الوريث الشرعى" لعماد متعب فى خط هجوم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن محمد شريف، مهاجم الأهلى، غاب عن التهديف فى آخر ست مباريات مع المارد الأحمر أمام الجونة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والزمالك، بالدورى المصري، وضد ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى (ذهابا وإيابا) فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أن المهاجم المتميز عاد ليمزق الشباك بهدف رائع "ماركة عماد متعب" سجله فى مرمى نهضة بركان المغربى ليفتح الطريق أمام باب تتويج الأهلى بالسوبر الأفريقى.

وسجل محمد شريف هدف التقدم للأهلى بعد مرور 57 دقيقة، عبر تسديدة قوية ومباغتة سكنت شباك الحارس المخضرم زهير لعروبى على طريقة أهداف عماد متعب مهاجم الأهلى والفراعنة السابق والذى امتاز بالتسجيل من أضيق الزوايا وسبق له تسجيل هدفاً فى شباك الزمالك بدورى الأبطال الافريقى وسار على نهجه محمد شريف فى السوبر الافريقى.

واحتفل محمد شريف عقب الهدف على طريقة مؤمن زكريا، نجم الأهلى السابق، الذى توقفت مسيرته الكروية نتيجة محنة صحية تعرض لها، منذ فبراير 2019

ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

ويجيد محمد شريف اللعب فى مركز الجناح ورأس الحربة الصريح، وهو ما دفعه للانضمام إلى صفوف منتخب مصر والتألق برفقته، وآخرها تسجيل هدف فى فوز الفراعنة برباعية على جزر القمر بتصفيات أمم إفريقيا.

وكان محمد شريف قد انضم إلى النادى الأهلي، قادماً من وادى دجلة فى موسم الانتقالات الشتوية 2018، ثم خرج إلى فترة إعارة فى صفوف إنبى بالموسم الماضى ليتألق مع الفريق البترولى ويفرض نفسه على العودة إلى الفريق الأحمر.

ورفع الأهلي رصيد الأندية المصرية إلى 11 لقبا فى السوبر الإفريقى وهو رقم قياسى كذلك. بينما تجمد رصيد الأندية المغربية عند 4 ألقاب.

وشارك الأهلى فى البطولة بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا، فيما شارك نهضة بركان بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتوج بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بلقبه الثانى فى السوبر الإفريقى بعد نسخة 2017 كمدير فنى وقتها لـ ماميلودى صنداونز الجنوب إفريقي.

بات موسيمانى ثالث مدرب يحصد اللقب مع فريقين مختلفين، بعد فوزى البنزرتى الذى حققها مع الترجى 1995 والوداد 2018، وباتريس كارتيرون الذى فاز بها مع لرجاء 2019 والزمالك 2020.