شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ريم طارق لاعبة طائرة الزمالك: هوايتى الطبخ وبحب دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ريم طارق" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى الزمالك والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما أنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الطبخ.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

كل الأكلات.

من نجمك المفضل؟

كريم فهمى

من مطربك المفضل؟

عزيز مرقه.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

دكتورة

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

آه ممكن

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

دينا الشربينى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

الأفضل يكون رياضى.