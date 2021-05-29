هل يكون السوبر الأفريقي بداية إذابة جبال الثلج بين موسيماني وكهربا؟

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القاهرة - سامية سيد - عاد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الأهلى، للمشاركة مع المارد الأحمر بديلا فى مباراة نهضة بركان المغربى التى شهدت تتويج المارد الأحمر بكأس السوبر الأفريقى بعد فوزه بهدفين دون رد على بطل المغرب. وشارك كهربا بديلا لمحمد شريف فى الدقيقة 84 من عمر المباراة وظهر بشكل متميز فى الدقائق الأخيرة التى منحت له بعد غياب طويل، فهل يكون السوبر الأفريقى بداية إذابة جبال الثلج بين موسيمانى المدير الفنى للأهلى واللاعب بعد فترة جفاء طويلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى دور الستة عشر لكأس مصر فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وتوج موسيماني مع الأهلي بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر الافريقى، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، بعدما خاض 44 مع الأهلى حقق الفوز فى 31 مباراة وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط.

وعقد موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع لاعبه كهربا قبل مباراة نهضة بركان طالبه خلالها بضرورة رفع لياقته البدنية والذهنية حتى يظهر بصورة متميزة لو منحه فرصة اللعب خلال المباراة، وقال موسيمانى لكهربا خلال الجلسة "لو لعبت وظهرت بصورة كويسة مش هتقعد على الدكة تانى لكن لو ظهرت بصورة سيئة متسألنيش هتلعب تانى إمتى"، ووعده اللاعب بزيادة التركيز فى التدريبات للعودة للتشكيلة الاساسية للأهلى وهو ماتحقق بالفعل لدرجة أن كهربا أعلن فى تصريحات تليفزيوينة أن محمود الخطيب رئيس الاهلى منحه مكافأة مالية بعد تألقه فى التدريبات قبل المباراة وسار على نفس النهج موسيمانى الذى أصر على منح اللاعب فرصة المشاركة فى المباراة والتتويج مع زملاؤه.

وخرج محمود كهربا من حسابات بيتسو موسيمانى فى المباريات الأخيرة، سواء فى الدورى أو دورى الأبطال، بسبب تراجع مستواه البدنى منذ انتهاء عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفنى لمدة شهر على خلفية أزمته مع امدير الفنى بعد مباراة طلائع الجيش بالدورى.

وغاب كهربا عن المشاركة فى عدد كبير من مباريات فريقه، أبرزها ضد المصري والاتحاد السكندرى وغزل المحلة والزمالك وصن داونز ذهاباً وإياباً.