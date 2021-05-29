شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الطلائع وسيراميكا فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يدخل الطلائع مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادي دجلة بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر سيراميكا بهدفين دون رد من إنبى فى نفس الجولة.

2_يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفاً.

3_يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، جمعها من 23 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، وما زال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

4_أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز على النحو التالي: محمد الحنفي "حكم ساحة"- محمد عزازي"مساعد أول"- شهاب راشد "مساعد ثان"- أحمد حلاوة "حكم رابع" جهاد جريشة "حكم فيديو"- محمد التابعي "مساعد حكم فيديو".

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 18 يناير 2021 بالجولة الثامنة على ستاد السويس الجديد ، سجل ثنائية سيراميكا شادى حسين من ركلة جزاء وأحمد ياسر ريان وسجل هدف الطلائع ابراهيما كونيه.