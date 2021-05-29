الامارات | سباليتي مدرباً جديداً لنابولي

شكرا لقرائتكم خبر عن سباليتي مدرباً جديداً لنابولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي نابولي الإيطالي السبت، تعيين مدرب روما وإنتر السابق لوتشيانو سباليتي على رأس الجهاز الفني للفريق خلفاً لجينارو غاتوزو.

وكتب رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس على تويتر "أهلاً بلوتشيانو، سنقوم معاً بعمل رائع".

ويخلف سباليتي غاتوزو الذي غادر النادي بعد فشله في التأهل بالفريق إلى دوري أبطال أوروبا في آخر اللحظات بالدوري، عندما حل نابولي خامساً بفارق نقطة واحدة عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، بعد التعادل 1-1 على أرضه أمام فيرونا نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الفوز سيضمن للفريق الجنوبي المركز الرابع، لكن نابولي سيغيب عن دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.

ويعود سباليتي (62 عاماً) إلى التدريب للمرة الأولى منذ رحيله عن إنتر في 2019، بعدما ضمن وصول الفريق إلى دوري أبطال أوروبا في الموسمين اللذين قضاهما في سان سيرو.

وحقق سباليتي لقب كأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر مرة مع نادي روما، إلى جانب لقبين في الدوري الروسي وكأس خلال تدريبه لزينيت سان بطرسبرغ.

وعين غاتوزو مدرباً جديداً لنادي فيورنتينا الإيطالي بعد أقل من 48 ساعة على رحيله من تدريب نابولي.

وتولى لاعب ومدرب ميلان السابق (43 عاماً) المسؤولية على رأس الجهاز الفني لنابولي في ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي، وتمكن من قيادته للفوز بالكأس المحلية في يونيو 2020، في أول القاب غاتوزو على مقاعد المدربين.

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