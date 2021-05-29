الامارات | بنود غريبة في العقد الجديد لميسي مع برشلونة.. مدته 10 سنوات واللعب في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن بنود غريبة في العقد الجديد لميسي مع برشلونة.. مدته 10 سنوات واللعب في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن العقد الجديد الذي سيقدمه برشلونة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتجديد عقده مع "البلوغرانا"، إذ ضم العقد العديد من البنود الغريبة.



وذكرت صحيفة "سبورت" أن العقد ستكون مدته 10 سنوات، تنقسم إلى 4 سنوات كلاعب، بالإضافة إلى 6 سنوات كسفير إستراتيجي.



وأشارت إلى أن ميسي سيقضي عامين مع برشلونة، ثم ينتقل إلى الدوري الأميركي كسفير لخوض عامين آخرين هناك مع إنتر ميامي.



وأوضحت أن ميسي سيحصل على 240 مليون يورو خلال السنوات الأربع له قبل الاعتزال.

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