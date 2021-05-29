شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة يحذر الإسماعيلي من التدخل الحكومي في أزمة إبراهيم حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر محمد الطويلة رئيس نادي النجوم من المراوغات التي يقوم بها مسؤولو النادي الإسماعيلي من أجل تعطيل تسديد الغرامة التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية «الكاس» لصالح نادي النجوم، ورفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به النادي الإسماعيلي ليصبح الحكم باتا ونهائيا، مؤكداً أن هدف النادي الإسماعيلي واضح وهو تعطيل السداد لأطول فترة ممكنة.

وكتب «الطويلة» على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، رسالة أخيرة للمهندس أحمد عثمان: كفى لف ودوران.. ادعيتم أنكم تتفاوضون معنا وهذا لم يحدث، قلتم إنكم تدبرون مبلغ الغرامة والحقيقة إنكم تدبرون مناورة جديدة للتهرب من السداد، ادعيتم أنه لن يتم خصم الثلاث نقاط لتهدئة الجماهير وأنتم تعلمون أنه قد تم خصمها بالفعل تطبيقاً للوائح، لجأتم إلى مركز تسوية نزاعات وأنتم تعلمون أن حكم «الكاس» نهائي ولا يجوز الطعن عليه محلياً أو دولياً.. تهدد اليوم بصفتك النيابية وأنك ستلجأ لوزارة الرياضة وأنت تعلم أن ذلك تدخل حكومي سيضر بناديك أمام «الفيفا».. سيادة النائب إنت عايز إيه بالظبط ؟.

وكان أحمد عثمان عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أصدر بياناً بأنه سيتم تقديم طلب إحاطة بالبرلمان موجه لوزير الشباب والرياضة وذلك لحل اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم والتي عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وذلك بسبب قيام اللجنة الثلاثية بخصم ثلاث نقاط من النادي الإسماعيلي.