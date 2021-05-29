شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين مرتضى ومنصور وحسين لبيب بسبب تهنئة الأهلي بالفوز بالسوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشبت ازمة بين المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تم تجميده من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بزعم وجود مخالفات مالية وإدارية والكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة المعينة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة نادي الزمالك لحين موعد الانتخابات المقبلة.

واعترض مرتضى منصور، على صيغة تهنئة النادي الأهلي، الذي نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك وجاء نصها على النحو التالي:

«مجلس الزمالك يهنئ الأهلي بالحصول على كأس السوبر الإفريقي»

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

ويؤكد نادي الزمالك علاقته الطيبة بجميع الأندية المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القارية.

وأرسل مرتضي منصور رسالة إلى حسين لبيب على هاتفه المحمول قال له خلالها.

مرتضى منصور

«حضرتك اللي منزل البيان ده حضرتك مش رئيس مجلس ادارة النادي لان النادي له رئيس مجلس ادارة واحد اسمة مرتضي منصور واسأل الدكتور اشرف صبحي إلا دا يبقي اول نادي في العالم لك 2 رؤساء مجلس ادارة حضرتك رئيس لجنة». مؤقته غير شرعية ومطعون اصلا على قرار وجودها امام القضاء المصري ولم يصدر الحكم في الطعن حتي الآن عيب كده.

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين بالعاصمة القطرية الدوحة