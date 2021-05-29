شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة البرلمان تهنئ الأهلي بالتتويج بالسوبر الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، لتتويجه بلقب كأس السوبر الأفريقي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على استاد جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال حسين في خطابه للأهلي: «أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للنادى الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الأفريقى وذلك بعد الفوز الغالي على فريق نهضة بركان المغربى».

وأضاف الخطاب: «وتثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذي أثمر وحقق البطولة التي تضاف للنادى الأهلي وللرياضة المصرية».

وتابع: «وإذ تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى لجماهير وأعضاء ومجلس إدارةٍ النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية؛ والتي تشهد طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين».

وأتم: «ونرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادى الأهلي لتحقيق المزيد مِن الإنجازات على كافة الأصعدة الإقليمية والعالمية».