شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تتأهل لنهائي بطولة الجائزة الكبرى في المصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، في التغلب على بطلة روسيا في الدور قبل النهائي لبطولة الجائزة الكبرى المقامة حاليًا في روسيا.

واستطاعت سمر الفوز على بطلة روسيا الحاصلة على فضية أولمبياد لندن 2012 وبرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ومن المقرر أن تخوض لاعبة المنتخب الوطني المباراة النهائية غدًا في تمام الواحدة ظهرًا، وتعد هذه البطولة ضمن البطولات التي يخوضها المنتخب استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.

وكانت البطلة المصرية قد نجحت في حجز مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021 بعدما تغلبت على بطلة تونس بـ«التثبيت» ضمن منافسات وزن 76 كجم للسيدات، في بطولة إفريقيا التي استضافتها تونس شهر أبريل الماضي.

كما احتلت سمر وصافة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للمصارعة الرومانية، شهر مارس الماضي، وذلك بعد حصولها على فضية بطولة روما للتصنيف العالمي.

ويذكر أنه قد نجح كل من محمد إبراهيم كيشو وعبداللطيف منيع وهيثم فهمي ومحمد مصطفى في الفوز ببطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021.