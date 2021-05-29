شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، مرانه الرئيسي عصر اليوم السبت، استعداداً لمواجهة الجونة المقررة " الاحد " في الجونة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون للدوري.

وسيجري الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض تغييرات في تشكيل الفريق بسبب الإصابات والإيقافات الت يواجهها الفريق قبل تلك المباراة.



ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، في حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، محمود الونش، محمد عبد السلام، خط الوسط: محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، وأمامهما الثلاثي: إسلام جابر، يوسف أوباما، شيكابالا، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.