موسيماني يوجه رسالة لجماهير الأهلي

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير النادي عقب تتويج الأهلي أمس الجمعة، بالسوبر الإفريقي.

وكانت جماهير الأهلي التي تواجدت بالمباراة النهائية قد دعمت موسيماني بلافتة كتب عليها: «نحن نؤمن بك، نحترمك، سننجح سويًا».

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي «كاف» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الفيديو الذي يوضح دعم الجماهير للمدير الفني وأعاد بيتسو موسيماني نشر التغريدة وعلق عليه قائلا: «نعم، نحن نؤمن أننا سننجح معًا وأن لدينا احترامًا متبادلاً لبعضنا البعض».

Yes، we believe that together we will achieve and we have mutual RESPECT to one another.???????????????????????????????? https://t.co/e7WCgVTK2D

ونجح الأهلي في إنهاء مهمته التي بدأت من جنوب إفريقيا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز.

وحقق الأهلي الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة عاصمة قطر، وتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه.