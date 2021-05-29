شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى اتحاد الكرة لإيقاف كارتيرون مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الاكتفاء بإيقاف الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه فى مباراة الفريق الأبيض الأخيرة أمام الإسماعيلى فى كأس مصر.

وسلّم الحكم الدولى أمين عمر تقريره للجنة الحكام باتحاد الكرة، عقب مباراة الزمالك والاسماعيلى فى كأس مصر، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف ليتأهل لدور الـ8 ويواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل.

وتضمن تقرير الحكم أمين عمر أن الفرنسى كارتيرون اقتحم الملعب للاعتراض على قراره بطرد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، وحرّض اللاعبين على الانسحاب من اللقاء، بينما برأ مراقب المباراة الخواجة من واقعة توجيه ألفاظا خارجة للحكام بين الشوطين.

كما تضمن تقرير الحكم أنه أشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمود جنش حارس الزمالك بسبب قيامه بإلقاء الكرة داخل الملعب أثناء سير اللقاء لتعطيل اللعب.