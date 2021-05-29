شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة سامى قمصان بعد العصر ودفنها بمقابر الأسرة فى شبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشيع بعد صلاة عصر اليوم، السبت، جنازة والدة سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، على أن يتم دفنها فى مدافن الأسرة بمقابر حسام الدين، فى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وقال أحمد نخلة، الظهير الأيسر السابق للنادى الأهلى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه سيتم الاكتفاء بتشييع الجنازة فقط والعزاء على المقابر.





ونعى مجلس إدارة النادى الأهلى والمدير التنفيذى، والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم، واللاعبون، سامى قمصان مدرب الفريق فى وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، التى وافتها المنية مساء أمس الجمعة، داعين المولى -عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وكان الأهلى، توج ببطولة السوبر الأفريقى بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين مساء الجمعة، ليعزز رقمه القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب السوبر الأفريقى بسبعة ألقاب للبطولة التى أطلقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى.