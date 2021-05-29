شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر الدوحة عائدة إلى القاهرة بعد الفوز بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار الدوحة، منذ قليل، فى طريقها للعودة إلى مصر بعد التتويج بالسوبر الأفريقي. وغادرت بعثة الأهلي الدوحة على متن طائرة خاصة فى الثانية ظهر اليوم بتوقيت قطر «الواحدة بتوقيت القاهرة».

وحقق الأهلي لقب السوبر السابع فى تاريخه بعد الفوز على نهضة بركان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. ومنح الجهاز الفني راحة للفريق لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة كأس مصر.

فيما حرص الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تهئنة النادى الأهلى ونجومه بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي السابع فى تاريخه بعد تغلبه بهدفين دون رد على نهضة بركان المغربي على استاد حمد بن جاسم فى الدوحة.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، صور تهئنة باتريس موتسيبي، رئيس الكاف للنادى الأهلى، معلقا عليها:" هنأ رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبي بحرارة كأس الأهلي".

سُجل الهدف الأول فى الدقيقة 55 عن طريق محمد شريف، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس نهضة بركان المغربي، وسجل الهدف الثاني اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 81، بعد "مراوغة" لحارس نهضة بركان.