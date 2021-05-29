شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذر الحكام من "لمس" اللاعبين بعد واقعة الونش والحكم المساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، جميع الحكام من لمس أى لاعب أو مدرب خلال المباريات، وهددت اللجنة بإيقاف أى حكم يكرر ما فعله الحكم المساعد أحمد حسام طه مع محمود الونش مدافع الزمالك فى مباراة الإسماعيلى بكأس مصر.

وعنفّت اللجنة الحكم المساعد أحمد حسام طه بسبب دفعه محمود الونش من الخلف فى مباراة الإسماعيلى، خاصة أن اللاعب لم يتجاوز ضد الحكم.

وسلّم الحكم الدولى أمين عمر تقريره للجنة الحكام باتحاد الكرة، عقب مباراة الزمالك والاسماعيلى فى كأس مصر والتى انتهت بفوز الابيض بهدف نظيف ليتأهل لدور الـ8 ويواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل.

وتضمن تقرير الحكم أمين عمر أن الفرنسى كارتيرون اقتحم الملعب للاعتراض على قراره بطرد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك، وحرّض اللاعبين على الانسحاب من اللقاء.

كما تضمن تقرير الحكم أنه أشهر البطاقة الصفراء فى وجه محمود جنش حارس الزمالك بسبب قيامه بإلقاء الكرة داخل الملعب أثناء سير اللقاء لتعطيل اللعب.