شكرا لقرائتكم خبر عن سنة أولى سوبر.. السولية وأيمن أشرف وصلاح محسن يحتفلون بالتتويج الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، عن سعادته بالتتويج بأول لقب ببطولة كأس السوبر الأفريقى مع القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى أقيمت أمس فى قطر بهدفين دون رد، ونشر السولية صورة له مع كأس السوبر، عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "الحمد لله.. أول سوبر أفريقى".



أيمن أشرف

كما احتفل أيضا أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق، بالبطولة الغالية، ونشر صورة مع كأس البطولة، عبر حسابه على تويتر وصحبها بتعليق: "الحمد لله.. مبروك لجمهور النادى الأهلى".



صلاح محسن

كذلك احتفل صلاح محسن، صاحب الهدف الثانى بمباراة الفوز بالبطولة، ونشر عدة صور له مع الكأس عبر حسابه على انستجرام، وصحبها بتعليق: "الحمد لله".





من ناحية أخرى، منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اللاعبين راحة 48 ساعة قبل بدء التحضير لمواجهة إنبى فى بطولة كأس مصر، وحصل الأهلى على راحة يومى الأحد والاثنين، ويعود إلى التدريبات الثلاثاء المقبل.





وتغادر بعثة الأهلى قطر فى الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة، بعد الانتهاء من مباراة نهضة بركان والتى حقق خلالها الأهلى الفوز بهدفين دون رد، وتوج بلقب السوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه.

ونجح الأهلى فى التتويج باللقب السابع خلال مشاركته فى السوبر الأفريقى بعد تغلبه أمس على نهضة بركان المغربى بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب السد "جاسم بن حمد".