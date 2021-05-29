شكرا لقرائتكم خبر عن السد القطرى يهدى موسيمانى تيشيرت النادى ويهنئه بالتتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ نادى السد القطرى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، بعد قيادته للقلعة الحمراء للتتويج بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقى، على حساب فريق نهضة بركان المغربى، وإهدائه قميص النادى مطبوعا عليه اسمه ويحمل رقم "10"، متمنين له الفوز دائما.



موسيمانى

ونشر حساب السد، عبر تويتر صورتين لموسيمانى مع تيشيرت النادى القطرى، صحبهما بتعليق: "سعداء برؤيتك مره أخرى، تهانينا لك ولفريقك بالفوز ونتمنى لك التوفيق دائماً.. مبروك".

ونجح النادى الأهلى، فى التتويج باللقب السابع خلال مشاركته فى السوبر الأفريقى بعد تغلبه أمس على نهضة بركان المغربى، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت على ملعب السد "جاسم بن حمد".





يأتى هذا فيما قال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق: "الأهلى فريق كبير، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الانتصارات، الجماهير دائمًا تطالبنا بحصد الألقاب، قبل المباراة كانوا يريدون تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبعد الفوز باللقب يطالبوننا بالفوز بدورى أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر، الأمر لا يتوقف أبدًا، يريدون تحقيق كل الألقاب، ولذلك سأبذل قصارى جهدى لإسعادهم".

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رصيده من الألقاب القارية إلى الرقم 22، بعد نجاحه فى التتويج بلقب السوبر الإفريقي، إثر تغلبه على فريق نهضة بركان المغربى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.