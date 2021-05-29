خاص.. مكافآت خاصة للاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة الفريق برئاسة محمود الخطيب، قرر صرف مكافاة إجادة للاعبي الفريق، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الأفريقي، أمس الجمعة، عقب فوزه على الفريق المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت في الدوحة بقطر.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي : "الخطيب قرر صرف مكافأة إجادة بعيداً عما تنص عليه اللائحة، أعتقد ان مجلس الإدارة سوف يقوم بدراسة موقف مكافاة لائحة السوبر الأفريقي وهناك إتجاه لزيادتها".

وأضاف: "الخطيب غادر من العاصمة القطرية إلي دبي بدولة الإمارات بهدف الإطمئنان علي ابنته التي تقيم هناك بجانب متابعة حالته الصحيه مع طبيبه الخاص هناك".

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه-: "ندرس فعلياً إقامة حفل كبير لتكريم فريق الكرة بعد تحقيق الرباعية ولكن الإجراءات الإحترازية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا تؤجل هذا الأمر".

وتغادر بعثة الفريق الأحمر في الثانية من ظهر اليوم، الدوحة في طريق عودتها للقاهرة بعد الإنتهاء من مواجهة السوبر الأفريقي.

ويعود الفريق للتدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي في بطولة كأس مصر والتي تقام يوم الجمعة المقبل.