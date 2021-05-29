الدرندلي: نعذر موسيماني.. وتأثرنا بما فعله اللاعبون تجاه الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الاهلي، أن مجلس إدارة الفريق الأحمر، تأثر بما فعله لاعبو الفريق تجاه محمود الخطيب رئيس الفريق أثناء تسلم ميداليات كأس السوبر الأفريقي، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة تعذر بيتسو موسيماني مدرب الفريق.

وقال الدرندلي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس1": "ربنا كلل مجهودنا، والاهلي يمثل مصر، وندعم أي فريق يمثل مصر، أنت عودت الناس على ثقافة الفوز والاداء المتميز، ولا يوجد فريق لديه هذا الكم من المباريات في هذه الفترة القليلة، ولدينا بطولات كثيرة ننافس عليها وهذا عبء كبير جدا علينا، وكل منظومة الأهلي تحت ضغط كبير".

وأضاف: "الخطيب متأثر ودائما ما يكون تحت ضغط عصبي واللاعبين مقدرين ما يفعله، والاهم من أي شيء هو تحقيق هدفنا، وتأثرنا بما فعله اللاعبين مع الخطيب خلال استلام الميداليات".

وتابع الدرندلي: "جميعنا نكون قلقين وهذه المباراة كانت مصيرية لأنها مباراة على بطولة، وفي أي مكان نذهب إليه نجد الجمهور يقوم بالتشجيع بنفس الأناشيد وبيسلموا بعض في أي مكان، و١٠ مشجعين مثل ٤ الاف مشجع".

وأكمل: "تصرف الزمالك شيء محترم وجميل جدا، وحسين لبيب لديه علاقة جيدة معنا وجميع لجنة الزمالك زملائنا وسعداء بهم جدا، ونقدر هذه التهنئة".

واختتم الدرندلي: "إذا كانت الناس ترى أن الأداء ليس بالشكل المطلوب، أنا بررت من قبل ذلك الأمر لأن لدينا ضغط عصبي ومباريات كثيرة، ونقدم العذر لموسيماني، ولكن الاهم هو اننا نصل إلى هدفنا، لدينا اصابات كثيرة وعندما يعودوا فإنني واثق من أن الاداء سيكون افضل بكثير".