عبدالحفيظ يكشف.. رسالة لفايلر والزمالك.. وكواليس كهربا وصلاح والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتهنئة التي تلقاها ناديه من مديره الفني السابق، السويسري رينيه فايلر عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي.

الأهلي توّج ببطولة السوبر الأفريقي عقب الفوز على نظيره المغربي نهضة بركان بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الدوحة.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال تصريحات بفضائية أم بي سي:"فايلر عمل معنا في العام الماضي وكان موجودًا ببطولة الدوري وسار معنا بشكل جيد في أفريقيا وأشكره على التهئنة ودائمًا ما يراسلنا وهناك تواصل دائم مع الأشخاص الذين عملوا معنا، وأنا من أنصار أن الأهلي ليس بالبطولات في الملعب بل بالعلاقات الخارجية سواء على مستوى الأفراد أو الأندية فلا ينتهي الأمر عند 90 دقيقة بل هناك تواصل ورسائل تدل عن احترافية النادي الموجود به".

وعن تهنئة الزمالك لناديه عقب التتويج بالسوبر، قال مدير الكرة بالنادي الأهلي:"نادي الزمالك حامل لقب السوبر الأفريقي ونحن حصلنا عليه هذه المرة وعلى مستوى الكرة المصرية فهذا فرض لمكانتها إفريقيا، وهي لافتة جيدة بالتأكيد نشكرهم عليها".

وأشاد عبد الحفيظ بلاعب فريقه حسين الشحات قائلاً:"هو شخصية قوية، وصنع الهدف الأول لمحمد شريف فانظر للشيء الإيجابي، أرقام حسين جيدة جدًا واليوم هو أحد اللاعبين الذين فتحوا اللقاء بصناعة هدف محمد شريف، الناس ترى هدف محمد شريف من جماله ولكن من صنعه هو حسين الشحات، حصلنا على بطولة أفريقيا في الموسم الماضي وهو معنا ولديّ إحساسًا شخصياً بأنه قد يكون له دورًا كبيرًا في نصف النهائي أمام الترجي أو النهائي بإذن الله".

وكشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إشادة المدير الفني لفريقه، بيتسو موسيماني بلاعبه كهربا، قائلاً:"كهربا تدرب جيدًا خلال الأسبوع الماضي حتى موسيماني قال له منذ يومين إنه سعيدًا من طريقة تمرينه وأنه يتدرب بصورة جيدة جدًا.. التدريبات أسباب تعطيك نتائج في المباريات سواء أداءً جيدًا أو تسجيل للأهداف فهذا نتيجة للتركيز في التدريبات".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته بالتطرق لتألق لاعب فريقه صلاح محسن قائلاً:"أي لاعب يكون مُخلصًا في عمله وإيجابي في تفكيره سيأتي له النجاح في وقت قد لايكون مستعدًا له وسيعطيه له الله في يوم لا يتوقعه، صلاح ركز خلال فترة كبيرة وتدرب على أفضل ما يكون، أنا عدو التفكير السلبي لابد من وجود طاقة إيجابية حولك، صلاح كان يعمل جيدًا وربنا أعطاه أمام الزمالك وصندوانز وهي مباريات هامة جدًا واليوم في السوبر مباراة هامة جدًا جدًا جداً وهي رسالة لكل لاعب وصلاح نموذج لكل لاعب في هذا الشيء ولا يعني أنه سجل 3 أهداف أن الدنيا أصبحت جيدة.. أمامك الكثير لتقدمه وننتظر منك الكثير ولكن بنفس طريقة التفكير والاهتمام والتركيز ربنا سيعطيك أكثر".