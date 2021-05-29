"سننجح معاً".. موسيماني يعلق على دعم جماهير الأهلي خلال السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على رسالة جماهير القلعة الحمراء له خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان.

ودعمت جماهير الأهلي التي تواجدت في المباراة النهائية لكأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، رافعة لافتة بصورة موسيماني كُتب عليها: "نحن نؤمن بك، نحن نحترمك، نحن ننجح سويا".

وأعاد موسيماني نشر تغريدة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للفيديو الذي يوضح دعم الجماهير له عبر "تويتر"، قائلاً: "نعم، نحن نؤمن أننا سننجح معاً وأن لدينا احتراماً متبادلاً لبعضنا البعض".

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي، أمس الجمعة، بعدما انتصر على نظيره المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة عاصمة قطر.