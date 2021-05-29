التشكيل المتوقع لـ مباراة عمان واندونيسيا في استعدادات تصفيات المونديال

يواجه منتخب عمان نظيره الاندونيسي، اليوم السبت 29 مايو، في ثاني مبارياته الودية الدولية هذا الشهر، والرابعة في غضون شهرين فقط، ضمن التحضيرات المكثفة لمنتخب السلطنة لاستئناف مشواره في تصفيات المونديال القطري (كأس العالم 2022)،

ولم يتعرض منتخب سلطنة عُمان تحت قيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش للخسارة في الثلاث مباريات الماضية في الإمارات، حيث تعادل مع الأردن من دون أهداف، وتعادل بهدف لمثله أمام الهند وذلك في نهاية شهر مارس الماضي، وبعد العودة إلى دبي من جديد نهاية الشهر الحالي انتصر على تايلاند بهدف عبد العزيز المقبالي.

واعتمد برانكو إيفانكوفيتش في الثلاث مباريات الماضية على ثنائي خط الهجوم عبد العزيز المقبالي ومحسن الغساني في منظومة لعب 4-4-2، بهدف تغيير الصورة النمطية المأخوذة على منتخب عمان في السنوات القليلة الماضية، بأنه فريق دفاعي يعتمد على المرتدات في الأساس.

ومن المُستبعد تغيير المدير الفني الكرواتي لأسلوب لعب وخطة عمان في مباراة اليوم ضد أندونيسيا، بما أنها البروفة الأخيرة لـ الأحمر العماني قبل ملاقاته لمنتخب قطر في اليوم السابع من يونيو المقبل ضمن الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

التشكيل المتوقع لـ عمان ضد أندونيسيا في استعدادات تصفيات المونديال

سيواصل مدرب منتخب عمان الاعتماد على حارس المرمى الأول “فايز الرشيدي” ونفس اللاعبين في خط الدفاع “جمعة الحبسي وفهمي سعيد الدوربين وعبد العزيز الغيلاني وعلي البوسعيدي”، بما أن اللاعب محمد المسلمي لم يتعاف بعد من الإصابة بعد.

وفي ظل غياب نجم خط وسط عمان “محسن جوهر” بسبب الإصابة التي يعاني منها في الفترة الماضية، قد نرى نفس العناصر التي شاركت أمام تايلاند وهم “حارب السعدي وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وصلاح اليحياني”.

والتالي التشكيلة المتوقعة لمباراة اليوم بين عمان واندونيسيا:

فايز الرشيدي – جمعة الحبسي – علي البوسعيدي – عبد العزيز الغيلاني – فهمي سعيد – حارب السعدي – زاهر الأغبري – عبد الله فواز – صلاح اليحياتي – محسن الغساني وعبد العزيز المقبالي.

ويقع منتخب عمان في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2022 مع منتخبات قطر وأفغانستان والهند وبنجلادش، ويحتل الفريق المركز الثاني من 5 مباريات بفارق نقطة واحدة عن قطر المتصدرة بـ 13 نقطة.