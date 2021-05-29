شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجي يفوز ببطولة الجونة الدولية للرجال للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت أمس الجمعة، بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات 2021، فاعلياتها بفوز اللاعب محمد الشوربجي بالمركز الأول رجال بعد تغلبه على اللاعب بول كول بنتيجة أشواط 3/0، واللاعبة نور الشربيني بالمركز الأول سيدات بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر بنتيجة 3/0، في البطولة التي أقيمت بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) في مدينة الجونة أحد أهم مدن أوراسكوم للتنمية.

وصرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "دائماً ما نفتخر بإقامة مثل هذه البطولات في مصر، وأتقدم بالشكر لكل من ساهم في تنظيم واستضافة هذه البطولة التي تعد قصة نجاح لكل لاعبي الاسكواش المصريين."

كما قدم التهنئة لكل لاعبين الاسكواش المصريين الذين شاركوا في البطولة منذ بدايتها، وقال أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة المصرية: "نفخر برعايتنا لبطولة الجونة الدولية للاسكواش للعام التاسع على التوالي منذ إطلاق النسخة الأولى، ونثمن دور مدينة الجونة لقدرتهم على تنظيم هذه البطولة العالمية في ظل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي نجحت مصر في تطبيقها خلال الأحداث الكبيرة التي نظمتها خلال الفترة السابقة مثل بطولة العالم لكرةً اليد وموكب نقل المومياوات الملكية، وتمثل مثل هذه الأحداث فرصة عظيمة للترويج السياحي واظهار قدرات الدولة المصرية على تنظيم مثل هذه الاحداث العالمية.

على هامش البطولة، عبر المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة عن سعادته بالنجاح الكبير الذي تحقق خلال فعاليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وخصوصاً انها اقيمت لأول مرة في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC) في ظل جائحة كورونا، وقال ساويرس: "اشعر بالفخر أن مدينة الجونة اصبحت مركزاً للثقافة والرياضة والفن من خلال الأحداث الرياضية الدولية، التي تسمح لنا بخلق حوار مختلف بين الحضارات والثقافات." كما هنأ ساويرس الأبطال الذين رفعوا كأس البطولة، وأعرب عن سعادته بفوز اللاعبين المصريين واستمرار هيمنتهم على رياضة الاسكواش. ومن جانبه أعرب المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة عن سعادته بالنجاح المبهر للبطولة هذا العام وخاصة إن البطولة قد أقيمت وسط إجراءات احترازية كبيرة حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لخروج البطولة بالشكل اللائق. وأضاف إن مدينة الجونة وجميع القائمين عليها يبذلون جهدا كبيرا منذ نشأة البطولة في 2010 حتى تخرج بهذا الشكل اللائق وتصبح بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA).

وقال عمرو منسي مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش والرئيس التنفيذي لشركة I-Events الشركة المنظمة للبطولة إن منافسات البطولة هذا العام كانت فوق مستوى التوقعات، حيث شهدت البطولة مجموعة من المباريات التي خطفت الأنظار وأبهرت الجماهير بالمستوى الرائع الذي قدمه اللاعبون خلال منافساتهم، مثل مباراة الشوربجي وماكين، التي تعتبر ثالث أطول مباراة في تاريخ الرياضة، مشيراً إلى أن وصول كلا من الشوربجي والشربيني للمباراة النهائية جاء بعد منافسات قوية كانت على مستوى البطولات العالمية.

وأشاد منسي بالبنية التحتية وجاهزية مدينة الجونة لاستضافة وتنظيم العديد من البطولات الرياضية الكبيرة وكذلك المحافل الفنية نتيجة للتطور الكبير الذي شهدته مدينة الجونه خلال الفترة الماضية. وأشار إلى نجاح تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة ومفهوم "الفقاعة الطبية" التي تم تطبيقها بحزم شديد خلال البطولة مما أعطي الثقة والأمان للوفود الرياضية المشاركة في البطولة. ومن الجدير بالذكر أن البطولة هذا العام قد حققت نجاحاً كبيراً ولاقت صدى إعلامي واسع محلياً وعالمياً، حيث انطلقت بمشاركة أفضل 96 لاعب ولاعبة من 21 دولة حول العالم تنافسوا فيها على جوائز وصلت إجمالي قيمتها إلى 300,000 دولار أمريكي. وشهدت البطولة مجموعة من المباريات الممتعة حيث تصدر اللاعبون المصريون الجولتين الأولى والثانية، حيث نجح 16 لاعبا مصرياً في الوصول إلى الجولة الثالثة التي يشارك بها 32 لاعبا ولاعبة، واستمرت السيطرة حتى المراحل النهائية حيث وصل 6 لاعب ولاعبة إلى الدور نصف النهائي.