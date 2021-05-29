شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه عصر الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة إنبي في بطولة كأس مصر والتي تقام يوم الجمعة المقبل.

ومنح الجهاز الفني راحة للفريق، للتخلص من حالة الإجهاد بسبب رحلات السفر التي بدأت من القاهرة إلى جوهانسبرج؛ لخوض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في بريتوريا، وحسم خلالها الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري الأبطال.

وعقب مباراة صن داونز توجه الفريق من جوهانسبرج إلى الدوحة في رحلة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وتوج الفريق بلقب السوبر الإفريقي.