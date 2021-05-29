شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ومحمد هاني يجريان أشعة بعد وصول الأهلي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على القدم فور وصول بعثة الفريق إلى مصر اليوم بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان أمس.

واشتكى هاني من إصابة، وجاء تشخيص الجهاز الطبي المبدئي أنها عبارة عن شد في العضلة الأمامية، فيما تحسم الأشعة حجم إصابة اللاعب وموعد مشاركته في التدريبات خلال الأيام المقبلة.

كما أشار الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ضرورة إجراء أشعة على القدم لمحمد مجدي أفشة لاعب الفريق، بعد شكواه من إصابة خلال مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتعرض أفشة لإصابة في كاحل القدم، وحدث تورم في موضع الإصابة، وتحدد الأشعة التي سيجريها اللاعب في القاهرة حجم إصابته، وفرص مشاركته في التدريبات الجماعية.

ونجح الأهلي في إنهاء مهمته التي بدأت من جنوب إفريقيا بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز.

وحقق الأهلي الفوز على نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، وتوج بلقب السوبر الإفريقي السابع في تاريخه.