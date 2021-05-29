شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تتويجها ببطولة الجونة للاسكواش.. تعرف على إنجازات نور الشربيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترن اسم نور الشربيني الأعوام الماضية بالبطولات العالمية للاسكواش، إذا استطاعت الفراشة المصرية لفت الأنظار العالمية لها وللعبة، بعدما توجت بعدة بطولات محلية دولية وكتبت اسمها بحروف من نور في عالم الاسكواش.

توجت نور الشربيني بطلة المنتخب الوطني للاسكواش، ببطولة الجونة المفتوحة للاسكواش، أمس الجمعة، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت الشربيني قد تغلبت على نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا في النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبهذا الفوز رفعت الشربيني رصيدها إلى 24 بطولة دولية منذ بداية مسيرتها في عالم الاسكواش.

وكانت الفراشة المصرية قد توجت ببطولة بلاك بول الدولية للاسكواش في نسختها الثالثة شهر مارس الماضي، بعد تفوقها على الأمريكية أماندا صبحي بـ3 أشواط مقابل شوط، وكانت نور قد وصلت إلى نهائيات البطولة في النسختين الماضيتين وحصلت على الوصافة في المرتين بعد رنيم الوليلي وهانيا الحمامي.

وتصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات لأول مرة عام 2016، كما أنها كانت أصغر لاعبة في العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات عام 2009.

ولم تنته إنجازاتها عند هذا الحد بل توجت ببطولة العالم 4 مرات في 2015، و2016، و2019، قبل أن تتوج بها للمرة الرابعة في شهر نوفمبر الماضي، كما خاضت حوالي 310 مباراة في مسيرتها الاحترافية حتى الان.

بالإضافة إلى تصدرها التصنيف العالمي للسيدات للشهر السابع على التوالي وفقًا للموقع الدولي للاسكواش PSA.