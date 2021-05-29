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نهائي الأبطال والدوري المصري .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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هبة الله محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي الأبطال والدوري المصري .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية موسم أندية أوروبا، ومعها يترقب أنصار استعادة اللقب، كما يسعى مانشستر سيتي للتتويج بالبطولة.

يختتم اليوم السبت موسم بتتويج إنجليزي لمانشستر سيتي أو تشيلسي.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتنقلها قناة Bein sports 1 premium.

ويواجه طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الممتاز.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة On time sports.

وفي الرابعة مساء ينطلق نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز بين برينتفورد وسوانزي سيتي وتنقله قناة beIN 3 Premium.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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