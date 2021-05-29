مشاهد وفاء لاعبي الأهلي في السوبر.. بدأت باحتفالات على طريقة «مؤمن زكريا».. وميداليات لـ«بيبو»

الشارقة - اميمة ياسر - وسط فرحة لاعبي النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي، للمرة السابعة في تاريخه، لم ينسوا تقديم الدعم المعنوي ومساندة من حولهم.



وسط لحظات الفرح والانتصار دائما ما تحضر مشاهد الوفاء في احتفالات الأهلي ولاعبيه، وكلما اقترب الكادر اتضحت تفاصيل هذا الوفاء، وظهرت المشاعر على الوجوه، واللافتات الطيبة من قبل الفائز.



«الأهلي نادي القيم والمبادئ».. جملة لطالما يكررها جمهور النادي الأهلي، وجسدها لاعبوه في أكثر من مناسبة كان آخرها أمس، بعد فوزهم بكأس السوبر الأفريقي، من خلال مشهدين، أولهما يخص اللاعب مؤمن زكريا، والثاني يمس رئيس النادي محمود الخطيب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

لاعبو الأهلي يحتفلون على طريقة مؤمن زكريا في السوبر الأفريقي

في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، حول مهاجم الأهلي محمد شريف، تمريرة الجناح حسين الشحاتإلى داخل مرمى فريق نهضة بركان، معلنًا الهدف الأول للنادي الأهلي، ليتجه بعدها للجمهور ويحتفل بالهدف على طريقة مؤمن زكريا الشهيرة مع الأهلي، ليعلن وجوده في السوبر الأفريقي، رغم غيابه بسبب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وتوقفه عن ممارسة الرياضة وعدم اللحاق بالفريق في تحقيق اللقب التاسع لهم.

مؤمن زكريا جناح النادي الأهلي ونجم المنتخب الوطني، غاب عن الأضواء خلال الفترة السابقة، بعد أن أعلن عن إصابته، وسط حزن كبير من جمهور مصر عامة، وجماهير الأهلي على وجه الخصوص، الذي وجهوا له الدعوات منتظرين عودته عن قريب، قبل أن يعيده لاعبو الأهلي للأضواء من جديد في أمسية السوبر الأفريقي، بعد احتفال محمد شريف وزملاؤه بوضع أيديهم على أذانهم والقفز لليسار مثلما كان يفعل مهاجم الأهلي، ولسان حالهم يقول «مؤمن في القلب».

ميداليات كأس السوبر الأفريقي للأهلي تذهب لـ«بيبو»

مشهد وفاء لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا لاقى إعجاب الكثير من جمهور الأحمر، قبل أن يحل المشهد الثاني للوفاء والمبادئ، حينما تقدم لاعبو الأهلي لمنح ميداليات الفوز بالسوبر الأفريقي لرئيس النادي محمود الخطيب خلال تواجده على منصة التتويج، بعد نهاية المباراة.

بعد تسلم اللاعبين الميداليات الذهبية الخاصة بهم، تقدموا واحدا تلو الآخر إلى «بيبو»، ومنحوه تلك الميداليات، في رسالة خفية معناها أن تلك البطولة أنت السبب فيها ولك بصمتك بها، قبل أن يقوم الأخير بردها لهم بعد دقائق في مشهد لإنكار الذات.