شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السودان بثنائية ويتوج ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 29 مايو 1959 توج منتخب مصر بطلا للقارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى، بعدما فاز على السودان فى المباراة الختامية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب الأهلى بالجزيرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف سجله عصام بهيج فى الدقيقة "13" إثر بينية جميلة من رفعت الفناجيلى، وتعادل منزول للسودان فى الدقيقة "65" من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليسيطر الفريق السودانى على المباراة، وقبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة تصل الكرة إلى شريف الفار فى الجناح الأيسر يمررها لمحمود الجوهرى الذى يلعبها عرضية يقابلها عصام بهيج بخلفية مزدوجة داخل شباك سمير محمد على معلنة فوز مصر بالتاج الأفريقى للمرة الثانية على التوالى، ويصبح ترتيب البطولة مصر البطل برصيد "4" نقاط ثم السودان "نقطتين"، وإثيوبيا بلا رصيد.

مثل مصر فى المباراة: عادل هيكل، يكن حسين، علاء الحامولى، طارق سليم رفعت الفناجيلى، طه إسماعيل، عصام بهيج، شريف الفأر، صالح سليم، محمود الجوهرى، ميمى الشربينى .

ومثل السودان: سمير محمد على متوكل، الهادى،عثمان، أوهاجا، إبراهيم الكبير، الزبير، الدريسة ،المحينة، منزول، يونس .

شهدت هذه البطولة تعديل نظام المواجهات “لتقام بنظام الدورى ومن دور واحد” لتلتقى المنتخبات الثلاثة المشاركة مع بعضها البعض.. أقيم اللقاء الأول بين المنتخب المصرى ونظيره الإثيوبى، وانتهى بفوز منتخب الفراعنة (4-0) أحرز منهم الجنرال الراحل ”محمود الجوهرى ”هاتريك" والمعلق الشهير “ميمى الشربينى” هدف واحد.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.