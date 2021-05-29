شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمارسيلو الإسماعيلى اليوم لحسم موقفه من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حسين السيد مارسيلو، الظهير الأيسر للإسماعيلى، اليوم السبت، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى مباراة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غد، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وغاب مارسيلو عن مباراة الدارويش الأخيرة فى كأس مصر أمام الزمالك بسبب الإصابة بكدمة فى مواجهة المقاصة بالدوري.

وودع الإسماعيلى كأس مصر بعد الخسارة أمام الزمالك بنتيجة 1-0 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس بدور الـ16 من كأس مصر باستاد السويس الجديد، وتأهل الزمالك لربع نهائى البطولة ليضرب موعداً مع مصر المقاصة.

فى نفس السياق، يختتم فريق الاسماعيلى استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة بيراميدز حيث يخوض مرانه الأخير ثم يتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق بأحد الفنادق استعداداً للمباراة، ويبحث الإسماعيلي عن مواصلة نغمة الانتصارات على مستوى الدورى العام، وتحقيق النتائج الطيبة التى تقود الفريق نحو منتصف الجدول فى الأسابيع الجارية بعد البداية المتعثرة طوال أحداث الدور الأول.

ويعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات بيراميدز للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق السماوى أملا فى استعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى .

ويغيب عن الاسماعيلى فى مواجهة بيراميدز محمد حسن لاعب خط الوسط بعد تعرضه للطرد فى مباراة الزمالك بالكأس.