شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة 48 ساعة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة 48 ساعة قبل بدء التحضير لمواجهة إنبي فى بطولة كأس مصر. وحصل الأهلي على راحة يومي الأحد والاثنين، ويعود إلى التدريبات الثلاثاء المقبل، وتغادر بعثة الأهلي قطر في الثانية ظهر اليوم، على متن طائرة خاصة، بعد الانتهاء من مباراة نهضة بركان والتي حقق خلالها الأهلي الفوز بهدفين دون رد، وتوج بلقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه.

ونجح الأهلي في التتويج باللقب السابع خلال مشاركته في السوبر الأفريقي بعد تغلبه أمس على نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التى أقيمت على ملعب السد «جاسم بن حمد».

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، «الأهلي فريق كبير، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الانتصارات، الجماهير دائمًا تطالبنا بحصد الألقاب، قبل المباراة كانوا يريدون تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي، وبعد الفوز باللقب يطالبوننا بالفوز بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق اللقب العاشر، الأمر لا يتوقف أبدًا، يريدون تحقيق كل الألقاب، ولذلك سأبذل قصارى جهدي لإسعادهم».

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، رصيده من الألقاب القارية إلى الرقم 22، بعد نجاحه فى التتويج بلقب السوبر الإفريقي، إثر تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة.