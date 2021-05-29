شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم جنش 50 ألف جنيه في الزمالك بعد إنذار مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، تغريم محمود جنش حارس مرمى الفريق 50 ألف جنيه بعد حصوله على إنذار فى مباراة الإسماعيلى بكأس مصر والتى فاز فيها الأبيض بهدف بن شرقى وصعد لدور الثمانية ليواجة المقاصة .

ورغم عدم مشاركة جنش فى المباراة وجلوسه على دكة البدلاء إلا أنه حصل على إنذار لقيامه بإلقاء كرة داخل الملعب أثناء سير المباراة وهو ما دفع حكم المباراة لمنحه انذار، وقام الجهاز الفنى بتوقيع الغرامة عليه، خاصة أنه قد يتسبب فى حرمان الفريق من جهوده للإيقاف دون سبب .

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة نادى الزمالك المعين، برئاسة حسين لبيب، على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بمد معسكر الفريق الحالى بالجونة لحين السفر للسويس لمواجهة فريق المقاصة فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان الزمالك قد انتظم فى معسكر صباح اليوم بالجونة استعدادًا لمواجهة فريق الجونة يوم الأحد المقبل فى الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وسيستمر الفريق فى المعسكر الحالى بعد انتهاء لقاء الجونة المقبل لحين السفر للسويس قبل مباراة المقاصة المقبلة فى الكأس.

وكان الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الفريق التى ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام - أحمد عيد – محمود حمدى "الونش" – محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافى - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز "زيزو" – إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – حمدى علاء - يوسف "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى – مروان حمدى – أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.