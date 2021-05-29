شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يهدد المقصرين بالاستبعاد من تشكيل الإنتاج الحربى أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى، لاعبيه فريقه المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المشاركة ستتوقف على العرق والإجتهاد في المران، مشيرا إلى أن الباب مفتوح للجميع والتشكيلة الأساسية ليست حكراً على أى لاعب مهما كان مستواه فى الملعب.

وشدد كشرى على عدم السماح بالخروج عن النص وعلى الجميع احترام قرارات الإدارة والجهاز الفني للحفاظ على الاستقرار ومنعاً للأزمات داخل الفريق مع التأكيد على أنه لا يوجد مكان لاى لاعب مقصر، وأتم المدير الفني للإنتاج الحربى حديثه للاعبين بطي صفحة الماضي والنظر فقط لهدف واحد فقط وهو تصحيح المسار ببطولة الدوري في ظل الموقف الصعب للفريق هذا الموسم.

وسادت حالة من الاستياء داخل الإنتاج الحربى عقب خسارة الفريق من سموحة بنتيجة 4 / 2، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن لقاءات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

فى نفس السياق، يختتم اليوم فريق الانتاج الحربى استعداداته لمواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر غداً الأحد على ستاد بتروسبورت بالجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة الفريق التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة .